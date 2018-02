Após pedido de avô, juiz manda internar viciada

A Justiça do Rio atendeu ao apelo de um avô desesperado e determinou a internação imediata de sua neta viciada em crack. Caberá ao poder público o encaminhamento da moça, identificada como Mayara, para a realização de exames.

Após a elaboração de laudo técnico, caso seja verificada a necessidade de tratamento, a usuária de drogas deve ser levada para uma clínica especializada.

A decisão do juiz em exercício da 13.ª Vara de Fazenda Pública do Rio, Ricardo Coimbra da Silva Starling Barcellos, determina ainda que todos os custos devem ser bancados pelo poder público. Segundo o magistrado, isso tem de ocorrer por meio "de sequestro de verbas públicas, conforme se dá nos casos de medicamentos".

Morador do bairro de Botafogo, na zona sul da capital fluminense, o avô entrou com uma ação ordinária na Justiça do Rio no início deste mês. Em depoimentos prestados em juízo, ele e a sua mulher destacaram que Mayara "não está trabalhando, e que está totalmente escravizada pelas drogas".