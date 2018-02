Após panes, Haddad promete licitação para trocar semáforos da cidade

Atualizada às 12h53 SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad afirmou nesta terça-feira,19, que abrirá licitação ainda no primeiro semestre para trocar a rede de semáforos do centro expandido de São Paulo. O investimento deve superar R$ 100 milhões. "O relatório que chegou ontem (segunda-feira) com fotos é que os equipamentos estão sucateados e com falta de manutenção", disse. Segundo Haddad, a reforma na rede será a maior dos últimos anos.Outro problema enfrentado é que não há no breaks nos equipamentos e que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está sem peças de reposição no estoque. Transtornos. Mais de 150 semáforos ainda apresentavam problemas por volta das 8h de desta terça-feira, 19, em decorrência da chuva que atingiu a capital paulista nessa segunda, 18, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A cidade registrou a maior temperatura do ano, com 36,1 graus. A combinação entre o calor e umidade, condição típica do verão, foi responsável pelas precipitações, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A Linha 9-Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) - que liga o bairro Grajaú, na zona sul, ao município de Osasco, na Grande São Paulo -, apresenta problemas ainda nesta terça-feira em decorrência das chuvas. Ontem o serviço foi interrompido das 17h às 18h30. Entre as estações Jurubatuba e Interlagos, a movimentação do trem é feita hoje por uma única via, o que aumenta o tempo de intervalo entre as composições. A falha foi provocada por um defeito no sistema de energia, de acordo como órgão.

O Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que disponibiliza ônibus para auxiliar no transporte de passageiros, foi acionado.

Cerca de 100 árvores, que foram derrubadas pelo temporal, também dificultam o trânsito para os paulistanos na manhã de hoje. Durante a chuva, a capital registrou, por volta das 20h, sete pontos de alagamentos. Na Avenida Ignácio Anhaia Mello, na zona leste, um trecho ficou intransitável e vários carros ficaram submersos.

O Aeroporto de Congonhas opera normalmente na manhã de hoje, mas ontem ficou fechado por uma hora, das 16h15 às 17h e das 17h05 às 17h21. No local, foram registradas rajadas de vento de aproximadamente 65 quilômetros por hora.