Após pane, Telefônica dará desconto para clientes

Os usuários de linhas da Telefônica receberão um desconto equivalente a um dia da assinatura ou da mensalidade prevista em planos alternativos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 10, pela empresa, um dia após uma pane impedir a realização de ligações em São Paulo por cerca de seis horas. O abatimento será aplicado na próxima fatura, conforme o calendário de vencimentos. A causa do incidente ainda está sendo apurada.

"O desconto será concedido para todos os clientes, automaticamente. Não é necessário ligar para a empresa para ter direito a esse desconto", informou em nota a Telefônica. "Em relação aos clientes corporativos, já foi iniciado o diálogo para definir os descontos aplicáveis a cada um deles, de acordo com as disposições contratuais e comerciais estabelecidas."

O problema foi detectado por volta das 9 horas de terça, segundo um comunicado da empresa. De acordo com o presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, a empresa tem pontos de transferência de sinalização. São três pares na capital - Perdizes, Liberdade e Ibirapuera - e três no interior. "Houve problemas nesses equipamentos, e um impacto em quase todas as chamadas no Estado", afirmou em entrevista à TV Globo.