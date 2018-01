Após pane elétrica, atendimento em serviços de SP começa a ser normalizado

(Atualizada às 19h25) Uma pane elétrica no sistema da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) está prejudicando os serviços prestados por órgãos ligados ao Estado, como Polícia Civil, Detran, Poupatempo e Secretaria da Educação. Serviços como boletim de ocorrência, renovação da CNH e requisição de documentos estão suspensos por tempo indeterminado. De acordo com a assessoria da empresa, o retorno gradual começou às 18h30 e a situação deve estar normalizada até o fim da noite desta terça-feira, 17.

Segundo a Prodesp, a falha ocorreu por volta das 10h desta terça-feira, 17. Os técnicos optaram pelo desligamento preventivo do sistema. A companhia informou que técnicos trabalham na recuperação do sistema elétrico. No setor administrativo da companhia, a energia já foi restabelecida, mas a base de dados permanece inativa. Ainda não há prazo para a situação ser normalizada.

Por meio de nota, o Poupatempo informou que a entrega de documentos já prontos e orientações à população continuam sendo realizadas normalmente.