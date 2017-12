Após obter guarda, mãe de Eliza busca neto Quase 24 horas após obter na Justiça a guarda provisória do neto, a mãe de Eliza foi ontem buscá-lo em Foz do Iguaçu (PR). Sônia Fátima Moura comemorou o que considera ser sua primeira vitória e disse que o que quer agora é dar ao neto, que amanhã faz 5 meses, o que não pôde dar à filha. "Agora é levar a vida, cuidar do meu neto, dar amor e carinho. Ele é um pedacinho da Eliza que vou ter perto de mim", disse.