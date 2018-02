Após nove dias estável, nível do Cantareira sobe 0,1 ponto porcentual

SÃO PAULO - Após nove dias estável, o nível dos reservatórios do Sistema Cantareira subiu 0,1 ponto porcentual nesta terça-feira, 21. O volume negativo do sistema, que leva em conta o conteúdo do volume armazenado subtraído do volume morto, ficou em -9,2%, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O manancial está há 79 dias sem registrar queda.

Desde a semana passada, a Sabesp passou a publicar o nível do volume negativo após determinação da Justiça. A liminar obrigando a companhia foi concedida em 16 de abril pelo juiz Evandro Carlos de Oliveira, da 7ª Vara de Fazenda Pública, a partir de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPE) no dia 10 de abril.

Levando em conta o conceito antigo de divulgação da Sabesp, o nível subiu 0,1 ponto porcentual, pelo segundo dia consecutivo, passando para a marca positiva de 20,1%. Em um terceiro conceito, que leva em conta o volume útil acrescido do volume de reserva técnica, o nível ficou estável em 15,5%.

Na prática, tanto a metodologia que deixa o manancial com 20,1% quanto o que mostra 15,5% consideram o mesmo volume de água armazenada. O que muda é a base de comparação. Na primeira, o porcentual é resultado da divisão do volume armazenado pelo volume útil, que desconsidera o volume morto. Na segunda, é comparado ao volume total, que traz a capacidade do Cantareira incluindo os dois volumes mortos.

Na região do Cantareira, choveu 0,1 milímetro nas últimas 24 horas. De domingo, 19, para segunda-feira, 20, tinha chovido 21,2 milímetros. Com o resultado desta terça-feira, a precipitação acumulada no manancial nos primeiros 21 dias do mês subiu para 37,4 milímetros, ainda abaixo da média histórica de 89,8 milímetros, em abril.

Outros mananciais. Entre os outros reservatórios monitorados pela Sabesp, o nível do Sistema Alto Tietê e Alto Cotia permaneceram estáveis em 22,3% e 65,2% entre esta segunda-feira e terça-feira, respectivamente.

Já os Sistemas Rio Claro e Rio Grande tiveram ambos queda de 0,1 ponto porcentual, passando a 45% e 96%, respectivamente. Já o nível do Guarapiranga diminuiu de 82,9% para 82,6%.