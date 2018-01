Após nove anos, mulher descobre que filho dado como morto está vivo

FRANCA - Uma mulher de 27 anos, moradora de Franca (SP), descobriu após nove anos que o filho que acreditava estar morto pode estar vivo e vivendo com outra família. A criança, que faz aniversário nesta sexta-feira, 11, foi o pivô de uma confusão registrada na Santa Casa local. Oito dias após nascer, foi apontada como morta e, mesmo com a mãe afirmando não ser aquele o seu filho, acabou sepultada como sendo ele mesmo.

Ana Paula Câncio da Silva lutou na Justiça até conseguir que o corpo fosse exumado para um exame de DNA. Após muita disputa, saiu o resultado apontando que não existe a possibilidade de ela ser mãe da criança. Agora Ana Paula sonha encontrar o filho que foi registrado como Jhonatan Matheus Câncio da Silva.

Ana Paula contou que o bebê nasceu de parto prematuro e que, mesmo assim, estava bem de saúde. Devido ao seu estado ela não fez o reconhecimento do bebê após o anúncio da morte. A avó da criança, que fez o reconhecimento, insistiu junto à filha que o bebê enterrado não era o seu. "Ela me acompanhou durante todo o processo de parto e falava sem parar que a criança que viu no IML era outra", conta a jovem.

O exame que apontou o erro foi feito pela Unesp de Araraquara (SP), mas a Santa Casa de Franca pede uma nova análise sobre a maternidade. O hospital não se manifesta sobre o processo que tramita em segredo de Justiça, informando apenas que "está adotando as providências necessárias para a apuração dos fatos". Já a mãe da criança diz sofrer de depressão e afirma que não desistirá de localizar o filho.