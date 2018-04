Após Natal magro, grifes esperam aumento de vendas

O valor se refere a encomendas de lojistas de todo o País e de fora para as coleções outono-inverno de 300 grifes expositoras da 19.ª edição da feira.

"Passado o Natal ruim, os lojistas mostraram maturidade. A vida continua", diz o consultor comercial Ruben Sperandei Filho. A mudança do Fashion Business da Marina da Glória para o Jockey Club, de acesso mais fácil e em plena zona sul, pode ter ajudado a alavancar as vendas. O número de interessados do Sul do País cresceu, assim como os de lojas multimarcas voltadas à moda masculina (sempre em menor escala do que as femininas).

Simultâneo ao Fashion Business, o Rio-à-Porter, evento organizado pelo mesmo grupo do Fashion Rio, ainda não divulgou seu balanço final de vendas, mas as grifes estimam em 10% o aumento de negócios em relação ao evento do ano passado. / ROBERTA PENNAFORT

