Após morte, Paixão de Cristo é cancelada O espetáculo da Paixão de Cristo não será apresentado neste ano em Itararé, no sudoeste paulista. A apresentação foi cancelada pela Prefeitura em respeito à memória do ator Tiago Klimeck. Na Sexta-Feira Santa do ano passado, o ator, de 27 anos, enforcou-se acidentalmente enquanto interpretava Judas Iscariotes no espetáculo em praça pública. Um cordão da túnica asfixiou o jovem, que ficou desacordado por quatro minutos. Levado para Itapeva, ele morreu 17 dias depois. O caso chocou Itararé.