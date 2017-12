Após morte em Bauru, universitários cancelam mais de 60 festas

A morte do estudante de Engenharia Elétrica da Unesp Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, depois de uma competição entre bebedores de vodca, neste sábado, 28, levou os universitários de Bauru a cancelar festas organizadas pela internet.

Segundo o Estado apurou, mais de 60 eventos foram desmarcados entre a noite de sábado, 28, e a tarde de domingo, 1º. O que chamou a atenção, no entanto, foi que mesmo festas já realizadas também tiveram os perfis tirados do ar.

“Eu e as pessoas que organizamos festas antigas pensamos que a polícia poderia começar a investigar eventos passados também, já que nenhum deles tinha licença ou alvará para acontecer ou para a venda de bebidas ”, afirmou uma estudante, que pediu para não ser identificada. Ela disse ter participado da coordenação de três festas entre 2011 e 2012, em que, segundo ela, não houve o chamado circuito alcoólico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro estudante que também pediu para não ser identificado defendeu a realização dos eventos, mas sem as disputas. “Essa competição era separada da festa. Foi antes de começar. A festa seria muito boa”, disse. “Cancelaram os eventos para evitar que a mídia generalize as festas open bar.”

O circuito alcoólico não era obrigatório aos participantes da festa. Muitos reclamaram de terem sidos retirados do local logo no início do evento.

Humberto Moura Fonseca morreu após beber 25 copinhos plásticos de vodca e entrar em coma. O jovem foi enterrado na tarde deste domingo, na cidade de Passos, sul de Minas Gerais.