Após massacre, segurança aumenta no Rio Cerca de duas semanas após o massacre na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio, a Secretaria Municipal de Educação anunciou medidas para aumentar a segurança nas unidades de ensino, como a instalação de câmeras de vigilância, contratação de porteiros e a obrigatoriedade do uso de crachá por visitantes. Cinco meses depois, boa parte foi cumprida, mas somente 35,7% das escolas têm câmeras.