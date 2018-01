Após manhã de caos, entrada em São Paulo é normalizada

O tráfego de veículos que chegam à capital paulista pelas rodovias federais e estaduais estava tranquilo por volta das 13 horas desta quinta-feira, 21, após apresentarem congestionamentos devido aos alagamentos na cidade, principalmente na Marginal do Tietê.

Na Rodovia Raposo Tavares, o tráfego estava normal, depois com trânsito congestionamento na chegada a São Paulo entre os quilômetros 22 e 10 durante a manhã. O tráfego estava fluindo normalmente pela Rodovia Castello Branco, após apresentar tráfego carregado nas duas pistas de manhã, entre os quilômetros 21 e 13.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o tráfego fluía normalmente, depois de chegar a 10 quilômetros de trânsito parado nas duas rodovias no período da manhã, por conta dos alagamentos na Marginal do Tietê.

A Rodovia Fernão dias também ficou com tráfego parado na chegada a São Paulo por conta dos alagamentos, chegando a quatro quilômetros de tráfego carregado. Também por causa do alagamento na alça de acesso para o Rodoanel, a Rodovia Régis Bittencourt teve oito quilômetros de trânsito parado.

O congestionamento chegou a 10 quilômetros na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, devido ao trânsito parado pelo alagamento na Marginal do Tietê. O tráfego fluía melhor à tarde.

ESTRAGOS NA CIDADE

Mais uma vez, comerciantes que atuam no interior da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na região de Vila Leopoldina, zona oeste, sofreram com alagamento que tomou conta de praticamente toda a área da gigantesca rede de armazéns e um complexo de 13 centrais atacadistas.

À tarde, o Ministério da Agricultura informou que não é possível, até o momento, estimar as perdas na Ceagesp. "Mas o prejuízo maior é o do fechamento do mercado, que impede a comercialização", acrescenta nota do Ministério.

As atividades da Ceagesp foram interrompidas às 3 horas da manhã. Segundo o Ministério, a inundação atingiu 90% das ruas do entreposto. "Assim que as águas baixarem, será iniciada a limpeza e a higienização de todas as áreas atingidas no entreposto", afirma a nota.