Após madrugada fria, capital paulista terá elevação de temperatura

SÃO PAULO - A madrugada de sexta-feira, 8, na capital paulista teve céu nublado e com temperaturas em declínio. Às 3 horas, a estação meteorológica automática de Pirituba, localizada na zona norte da cidade, registrava temperaturas de 8ºC. Já a estação de Parelheiros, na zona sul, marcava 4,8ºC.

No período da manhã, o céu ainda deve permanecer nublado, mas as temperaturas sobem ligeiramente. De tarde, as nuvens tendem a se dissipar, trazendo um dia ensolarado. A temperatura máxima esperada para hoje não deve passar os 18ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No sábado, 9, as condições de vento calmo, poucas nuvens e temperatura baixa favorecem a formação de nevoeiros entre a madrugada e o amanhecer na capital e na Grande São Paulo. No decorrer da manhã, o sol aparece e a temperatura sobe à tarde. Não há expectativa de chuva e as temperaturas variam entre a mínima de 6ºC e máxima de 21ºC.