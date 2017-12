Após lesão, Bolt volta às pistas na Suíça

LAUSANNE

Usain Bolt será a estrela do Meeting de Lausanne, na Suíça, 7.ª etapa da Liga Diamante. O multicampeão já estava com saudades da pista - assim como a torcida já sentia a falta dele. O jamaicano está afastado das competições desde maio, quando sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda.

"Não estou preocupado com o tempo. Estou mais ansioso por voltar a correr", disse o atleta, que tem a 3.ª marca do ano (9s86) - Asafa Powell lidera com 9s82. "Estar na pista é o mais importante. Quero terminar a minha corrida contra a lesão."

Para competir na Suíça, Bolt precisou de uma mudança na programação. Ele estava inscrito nos 200 m, mas vai disputar os 100 m. Por orientações médicas, deve evitar fazer curvas para não forçar o local da lesão. Aliás, ele nem sabe se voltará a correr a prova este ano. "Estou rezando para que sim."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Keila Costa será a representante do País em Lausanne, no salto em distância. Sua melhor marca do ano é 6,68 m, contra os 7,13 m da russa Olga Kucherenko, que também estará na prova. A campeã olímpica Maurren Maggi foi convidada a competir na Suíça, mas, voltando de cirurgia, preferiu manter treinos em Madri.