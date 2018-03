Após incêndio, moradores do Real Parque param Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Um protesto dos moradores da favela Real Parque, na zona sul de São Paulo, bloqueia a pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da Ponte do Morumbi, no início da noite desta segunda-feira, 27.

De acordo com informações da polícia e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), revoltados por causa do incêndio que destruiu 320 barracos na última sexta-feira, 24, os manifestantes soltam rojões e ateiam fogo em pneus e vários objetos.

Os dois sentidos da via chegaram a ser bloqueados, o que causou quase 5 quilômetros de lentidão entre as pontes Eusébio Matoso e Morumbi. Por volta das 19h15, a pista expressa foi liberada. O Corpo de Bombeiros segue no local.

A entrada para a Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira continua bloqueada, tanto na via expressa quanto na local.

Texto atualizado às 19h25.