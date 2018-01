Após inauguração do trecho sul, Rodoanel tem primeiro acidente

Maíra Teixeira, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Três pessoas ficaram levemente feridas após um Vectra cair em uma ribanceira no km 41, do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, no sentido litoral. Este é o primeiro acidente na via, que foi inaugurada nesta.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu às 15h58 e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

De acordo com a Dersa, concessionária que administra o trecho sul do Rodoanel, o condutor teria perdido o controle do veículo após ser fechado por um segundo carro. A Dersa, no entanto, confirma que há apenas duas vítimas leves.