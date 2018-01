Após guerra de maçãs, escola de Batatais proíbe frutas na merenda

FRANCA - A guerra de frutas entre os alunos fez uma escola de Batatais, no interior de São Paulo, mudar a merenda. Como laranja e maçã vinham virando munição nas mãos dos estudantes, a decisão foi proibir as frutas no cardápio. A medida revoltou os pais e o caso se transformou em polêmica na Câmara Municipal, que exige a suspensão da proibição.

A confusão se deu na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Esther Viana de Bologna", que fica no bairro Antônio Romagnolli, onde a proibição está em vigor e vale para os mais de 500 alunos, de até 17 anos, no período da manhã.

A direção do colégio diz que antes de adotar a medida tentou, sem sucesso, conscientizar os estudantes. Um requerimento aprovado pela Câmara Municipal pede explicações e o fim da proibição.