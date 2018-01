Após granizo, zona norte de SP sai do estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ligado à Prefeitura tirou a zona norte de São Paulo do estado de atenção após as chuvas perderem intensidade na tarde desta quarta-feira, 23. Devido ao risco de alagamento, a região ficou em atenção das 17h10 às 17h50.

Nesse período, por volta das 17h30, houve queda de granizo, por aproximadamente um minuto, nas imediações da Rua Felício Tarabaí, no bairro do Tucuruvi, na zona norte. O CGE ressaltou que com o fim do alerta na região, restavam apenas variação de nuvens e chuviscos isolados.

Na Grande São Paulo, chove de forma moderada entre Santana de Paranaíba e parte de Barueri. Em Guarulhos, também na Grande São Paulo, o aeroporto internacional de Cumbica, registrou, às 16h30, ventos de rajada que chegaram a 38km/h, acompanhados de chuva forte.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto operou normalmente. Das 186 partidas previstas até às 18 horas, 45 (24.2%) sofreram atrasos e 9 (4.8%) foram canceladas.