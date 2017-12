Após fuga, fundação quer cortar árvores A Fundação Casa de Itaquera, na zona leste de São Paulo, pretende cortar as árvores que facilitaram a fuga dos internos no motim de anteontem, no qual escaparam 54 adolescentes. Os jovens usaram a planta para descer o muro até o lado de fora. Os adolescentes saíram pela lateral enquanto viaturas da PM esperavam no portão dianteiro.