Após foto no 'Estado', telefone é consertado

Na edição de ontem, o Estado publicou, na página C2, uma foto com um telefone público quebrado na Rua Carlos Steiner, no Paraíso, zona sul da capital. A Telefônica informou ontem por meio de sua Assessoria de Imprensa que, após manutenção, o equipamento foi recolocado e funciona normalmente. Ainda de acordo com a empresa, cerca de 25% dos 250 mil orelhões em todo o Estado sofrem algum tipo de vandalismo por mês. Segundo a Telefônica, quem encontrar um telefone público quebrado ou com algum tipo de problema pode ligar na central 10315, que funciona 24 horas.