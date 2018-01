Após forte calor, temporal coloca SP em estado de atenção

SÃO PAULO - Após registrar forte calor durante a manhã e o início da tarde deste domingo, 18, a cidade de São Paulo foi atingida por um temporal que colocou as zonas norte e oeste, a região central e as Marginais do Tietê e do Pinheiros em estado de atenção para alagamentos às 15h35.

Às 16h22, as áreas das Subprefeituras da Penha, de Ermelino Matarazzo, de São Miguel Paulista, da Mooca e de Aricanduva/Vila Formosa, todas na zona leste, também entraram em estado de atenção. A cidade saiu do estado de atenção às 17h35.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a chuva é causada por áreas de instabilidade formadas pela junção de calor e umidade. O órgão registra ocorrência de raios e queda de granizo em alguns bairros da zona norte, como Vila Maria e Horto Florestal, e no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ainda de acordo com o CGE, às 16h20, havia quatro pontos de alagamento intransitáveis na capital paulista, três deles na zona norte: pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte das Bandeiras; na altura do número 1.501 da Avenida Olavo Fontoura, em Santana; e no número 47 da Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na Freguesia do Ó. Há ponto intransitável também na Praça Gastão Vidigal, em Pinheiros, na zona oeste.

Previsão do tempo. Os temporais localizados devem continuar na próxima semana. Segundo o CGE, a segunda-feira, 19, começa com sol entre poucas nuvens e termômetros na casa dos 18ºC. A temperatura sobe rapidamente, e a máxima atinge os 30ºC.

Na terça-feira, 20, as condições atmosféricas não mudam muito, projeta o CGE. A madrugada deve ter temperaturas agradáveis, em torno dos 19ºC, e amanhecer com sol entre poucas nuvens. A máxima deve superar os 30ºC.