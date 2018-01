Após fim de semana quente, frente fria muda o tempo em SP

Uma frente fria mudou o tempo da capital paulista nesta segunda-feira, 28, depois de um final de semana com muito sol e calor, com temperaturas oscilando entre os 32ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A manhã de segunda começou nublada e abafada, devido aos ventos que sopram de quadrante norte e trazem ar mais quente para a Grande São Paulo. Durante o dia as temperaturas sobem e a sensação é permanece de tempo abafado com máxima de 28ºC à tarde, segundo o CGE.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O calor e a passagem da frente fria provocam pancadas de chuva entre esta tarde e a noite, inclusive são esperadas chuvas fortes com potencial para transtornos como alagamentos.

A frente fria passa durante a noite e as temperaturas entram em acentuado declínio. O avanço de uma massa de ar frio deixa o céu encoberto ao longo da terça-feira, com chuvas leves alternadas com períodos de melhoria e faz frio na capital paulista.