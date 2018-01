Após falhas, IPVA 2010 tem prazo de pagamento prorrogado

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou na tarde desta terça-feira, 12, que o pagamento da primeira parcela do Imposto Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2010 será prorrogado. Proprietários de veículos com placas final 1, 2 e 3 poderão quitar o imposto ou optar pelo parcelamento no período de 22 a 26 de janeiro.

A mudança no calendário foi anunciada hoje pelo governador José Serra em razão dos problemas no servidor da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), que desde ontem não está conseguindo processar o grande volume de usuários.

Segundo a Prodesp, houve saturação no sistema de pagamento. Somente ontem foram registrados 7 milhões de acessos, o que provocou lentidão no recolhimento da taxa. O órgão, vinculado à Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, afirmou que as falhas foram "pontuais" e estão sendo solucionadas.

A Secretaria da Fazenda ressaltou ainda por meio de nota que "vai ajustar seu sistema" para que a nova operação seja realizada normalmente "e os contribuintes tenham acesso aos benefícios previstos nas regras do IPVA."