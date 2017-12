Após falha, Linha 1-Azul do Metrô de SP volta a circular normalmente

SÃO PAULO - A circulação de trens do Metrô na Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) foi normalizada às 7h23 desta sexta-feira, 22, na região da estação Portuguesa-Tietê. Às 6h44, uma falha no equipamento de via prejudicou o serviço no sentido Tucuruvi.

Durante o período, as composições circularam com restrição de velocidade no trecho entre as estações Armênia e Portuguesa-Tietê.

A manutenção do Metrô foi acionada e está no local para resolver o problema. Os usuários foram informados do problema pelo sistema de som das estações e dos trens. De acordo com o Metrô, a restrição não refletiu nas demais linhas.