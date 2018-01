Após falha em trem, usuários da CPTM têm de andar nos trilhos

SÃO PAULO - A Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operava com velocidade reduzida em toda a sua extensão até as 22h30 desta quinta-feira, 17. De acordo com a empresa, por volta de 18h35 uma falha de energia afetou um trem que passava perto da estação Cidade Jardim. Usuários tiveram que descer nos trilhos e andar até a estação.

A CPTM informou que as estações ficaram lotadas e foi preciso controlar o fluxo de entrada de usuários em todas as estações da Linha 9-Esmeralda até as 19h30. A empresa acionou a São Paulo Transporte (SPTrans) para que 29 ônibus fossem disponibilizados para a estação Pinheiros e outros 29 para a Santo Amaro, para auxiliar no transporte de passageiros.

O universitário Wesley Teodosio, de 24 anos, ia para a faculdade, na Vila Olímpia, precisou descer do trem em uma estação anterior e pegar uma bicicleta emprestada. " Na Cidade Universitária, já sinalizaram que estava com problema. Em Pinheiros, ficamos quase 10 minutos parados", disse. Teodosio afirmou que não conseguiu tirar fotos. " O trem estava tão cheio que não consegui tirar o celular do bolso".

Já Vinicius Grego, de 26 anos, diretor de arte, tentou pegar o trem na estação Cidade Jardim para voltar para casa em Osasco, mas desistiu após ver que a estação estava lotada. "Não quis ficar esperando. Precisei pegar um ônibus até a Faria Lima, depois o metrô até o Butantã e de lá peguei outro ônibus para Osasco", disse.

Até as 21h, a composição que apresentou problemas seguia parada perto da estação Cidade Jardim e, por isso, trens circulavam nos dois sentidos por apenas uma linha, da Cidade Jardim à Hebraica-Rebouças e da Cidade Jardim à Vila Olímpia. De acordo com a CPTM, as estações não estavam mais lotadas no horário.