Após estrangular esposa, homem liga para os bombeiros e acaba preso em SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Após estrangular a esposa, por volta das 23h45 de quinta-feira, 8, Francisco Otacílio de Lima, de 48 anos, que afirmou à polícia ser aposentado, ligou para os bombeiros, mas a vítima, Marlene Vicente Ferreira de Lima, 44, já estava morta quando a equipe de resgate chegou à residência, localizada numa travessa na altura do número 1.125 da Rua Ushikichi Kamiya, no Tremembé, zona norte da capital paulista.

Aparentemente bêbado, Francisco, ao perceber que seria preso após os bombeiros constatarem a morte da esposa dele, tentou deixar a casa, mas foi dominado pelos vizinhos. Policiais militares da 1ª Companhia do 43º Batalhão, acionados, detiveram o suposto aposentado no local do crime e encaminharam Lima para o 13º Distrito Policial, da Casa Verde, onde ele foi autuado em flagrante pela delegada Elaine Cristina Paraguaçu.

Policiais civis do plantão noturno da delegacia da Casa Verde negaram-se a passar informações sobre o homicídio.