Após enterrar filho mais velho, dona de casa visita o caçula

"A gente vai dar uma volta. Se não estiver bom lá a gente volta", disse Deivis ao se despedir de Elaine. Ele morreu asfixiado. Os irmãos não eram de sair muito porque a família já tinha enfrentado mortes recentemente. Era a primeira grande festa que foram após a morte da avó, há dois meses. O pai deles morreu há 2 anos.

Medianeira Castro, de 35 anos, perdeu a irmã, Marilene, aos 32. Ela deixou um filho de 16 anos. Foi à festa com duas amigas e estavam na frente do palco. Morreu pisoteada. Medianeira identificou às 11h de ontem o corpo da irmã, que era atendente do cinema do Shopping Royal. / PABLO PEREIRA, ENVIADO ESPECIAL