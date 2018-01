Após engavetamento na Imigrantes, 101 carros fazem registro de danos

SÃO PAULO - Após o grande engavetamento na Rodovia dos Imigrantes na última quinta-feira, 15, 101 veículos já foram registrados oficialmente nas unidades policiais como tendo sofrido danos por causa do acidente. O número foi divulgado nesta quarta-feira, 21, pela delegada Kátia Martins, do 4º DP de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O número se aproxima mais dos dados divulgados pela Ecovias, que contabilizou 104 veículos, do que do número anunciado no dia do engavetamento pelo comandante da PM no ABC paulista, Coronel Roberval França. Ele estimou que 300 veículos tivessem se envolvido no acidente.

Segundo a delegada, o inquérito está correndo dentro do previsto, e a polícia ainda tem cerca de dois meses para concluí-lo. Ela ainda irá analisar, entre outros, a fita gravada pela concessionária da Ecovias no momento da colisão e o laudo policial sobre o acidente.