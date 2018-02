Após duas análises, TJ não encontrou motivo para escolta

Veja também:

'Eu deixei de acreditar na Justiça', diz filho de juíza morta no Rio

Aliás: A ameaça do 'Estado leiloado'

Segundo o desembargador Luiz Zveiter, presidente do TJ-RJ entre fevereiro de 2009 e janeiro de 2011, Patrícia enviou relatórios sobre as ameaças, mas não solicitou escolta e não se manifestou após a decisão da instituição. "Todas as informações foram apuradas e verificou-se que nenhuma delas tinha fundamento. Não havia necessidade de conceder ou reforçar a segurança."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ela não está morta?", rebateu o advogado da família de Patrícia, Técio Lins e Silva. "Ela corria riscos. Se uma pessoa diz que foi ameaçada, o Estado tem obrigação de garantir sua segurança. Não é necessário pedir."