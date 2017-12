Após domingo de calor, São Paulo pode registrar chuva no final do dia

Depois de um dia de sol e calor na cidade de São Paulo, o paulistano deve se atentar para a possibilidade de chuva neste domingo, 17. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura domingo varia entre 20ºC e 30ºC, com possibilidade de ficar parcialmente nublado e até com pancadas de chuva entre o final da tarde e começo da noite.

No sábado, 16, o Centro de Gerenciamento de Emergências, colocou, por conta da chuva que atingiu a capital paulista durante a tarde, 19 avenidas em estado de atenção para alagamentos.

De acordo com as informações do Inmet, a previsão para a segunda-feira, 18, é que a tendência do fim de semana seja mantida. A temperatura pode registrar mínima de 21° e máxima de 27º, com o céu parcialmente nublado ou nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.