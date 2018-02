Após dois dias sem ônibus, greve termina no ABC

A paralisação prejudicou o deslocamento diário de cerca de 700 mil passageiros nas sete cidades da região. Em Santo André, houve espera prolongada nos Terminais Leste e Oeste, porque as sete empresas de coletivos da cidade restabeleceram a circulação só no fim da manhã.

Na rodoviária central de São Bernardo do Campo, passageiros tiveram dificuldade de embarcar em ônibus municipais e nos trólebus, que voltaram a rodar pelo Corredor Metropolitano ABD após as 10h. Os motoristas cumpriram determinação do Tribunal Regional do Trabalho, apesar de terem obtido reajuste inferior ao pedido: 7,8% contra 8% no salário e no vale-alimentação, segundo o Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC.