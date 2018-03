Após dois dias, Jardim Pantanal continua inundado; só bomba tira água de casas Cerca de 80 quarteirões entre o Itaim Paulista, no extremo leste da capital, e a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, continuavam submersos ontem. As ruas ficaram alagadas com a chuva da madrugada de terça-feira. A área inclui as 14 ruas do Jardim Pantanal, ocupação na várzea do Rio Tietê que passou quase três meses alagada no ano passado.