Após dois anos sem inaugurações, Metrô de SP abre nova estação dia 1º

SÃO PAULO - Depois de quase dois anos e meio sem nenhuma inauguração, o Metrô de São Paulo ganhará sua mais nova estação no dia 1.º de fevereiro. Trata-se da parada Adolfo Pinheiro, na Linha 5-Lilás, na zona sul da capital paulista. A informação foi adiantada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) nesta sexta-feira, 17, no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul.

"A Estação Adolfo Pinheiro deve ser (entregue) dia 1.º, que é na outra semana", declarou o tucano. Esse data cai em um sábado, dia de menor movimento na rede metroviária.

De acordo com ele, a estação começará funcionando em horário reduzido. "Eu não tenho detalhes, mas já começa a operar primeiro experimental, depois comercial, aquela regra que tem seguir por segurança."

No mês passado, a gestão Alckmin tinha prometido entregar a estação perto do dia 25 de janeiro, quando a cidade de São Paulo completa 460 anos. A parada está em construção desde 2009 e acrescentará mais 1,2 km de trilhos à Linha 5-Lilás.

As últimas estações do Metrô entregues pelo governo do Estado, República e Luz, na Linha 4-Amarela, abriram as portas em setembro de 2011. Atualmente, o Metrô tem 64 estações e 74,3 km em cinco linhas.