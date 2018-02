Após dia quente, Guarulhos e zonas norte e leste de SP têm noite com chuva forte O temporal que atingiu São Paulo na noite de ontem, com mais intensidade nas zonas norte e leste, e em Guarulhos (foto), na Região Metropolitana, provocou pontos de alagamento nas duas cidades, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A chuva forte se formou por causa do aumento da unidade do ar e da temperatura - a máxima ontem chegou a 29,6°C.