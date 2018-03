Após dia mais quente do ano, São Paulo tem início de manhã com chuva

SÃO PAULO - Após registrar o dia mais quente do ano, com temperatura que chegou a 35,9ºC, a cidade de São Paulo amanheceu nesta quinta-feira, 20, com forte chuva e ficou em estado de atenção por cerca de 50 minutos. Ao longo do dia, o tempo deve melhorar e a temperatura continuar alta, com mínima de 20ºC e máxima de 33ºC, segundo a Climatempo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 7h23, a região central da capital paulista, a Marginal do Tietê e as zonas leste e norte entraram em estado de atenção para alagamentos. Às 8h10, a situação foi normalizada e a chuva se afastou em direção a Guarulhos e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

O tempo deve permanecer abafado nesta quinta-feira. Porém, no decorrer da tarde e da noite, os temporais retornam de forma mais generalizada, com raios e rajadas de vento intensas, prevê a Climatempo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Calor recorde. Nesta quarta-feira, 19, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou temperatura recorde no ano em São Paulo e 15 cidades do interior do Estado. Na capital, o Mirante de Santana, na zona norte, apontou 35,9ºC à tarde. A máxima anterior havia sido de 35ºC na última segunda-feira, 17.

"A razão para as elevadíssimas temperaturas foi a combinação de ventos quentes persistentes com a escassez de nebulosidade e de chuva e a ausência de ar polar", explicou a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim.

A temperatura mais alta do Estado nesta quarta-feira foi registrada em Barretos, com 39,2ºC. Também houve recorde de calor nas cidades de Valparaíso (39ºC), Sorocaba (36,8°C), Franca (34,2°C), São Simão (38,4°C), Campos do Jordão (28,1°C), Taubaté (36,0°C), São Carlos (35,1°C), Avaré (35,2°C), Barra Bonita (38,7°C), Ituverava (37,1°C), Piracicaba (36,5°C), José Bonifácio (38,4°C), São Miguel Arcanjo (35,5°C) e Presidente Prudente (37,7°C).

Nesta sexta-feira, 21, o tempo segue instável com sol entre nuvens na capital paulista. Segundo o CGE, a mínima deve oscilar em torno de 19°C, enquanto a máxima pode chegar a 32°C.