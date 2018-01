Após dia de pouca chuva, cai nível dos  reservatórios de SP

SÃO PAULO - Com pouca chuva registrada, o nível dos seis principais reservatórios de São Paulo voltou a cair nesta segunda-feira, 8, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O principal deles, o Sistema Cantareira, desceu 0,2 ponto porcentual.

Responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas, o Cantareira chegou a 7,8% da sua capacidade, ante 8% do dia anterior. O cálculo já considera os 105 bilhões de litros da segunda cota do volume morto. Nenhum milímetro de chuva foi registrado sobre a região nas últimas 24 horas. Já a pluviometria acumulada na primeira semana de dezembro é de apenas 3,3 milímetros, que representa 1,5% da média histórica do mês, de 220,9 milímetros.

Essa é a 24ª queda consecutiva do volume armazenado de água no reservatório, que se manteve estável pela última vez no dia 14 de novembro, quando estava com 10,8% da sua capacidade. Quando a segunda reserva técnica foi acrescentada no cálculo, no dia 24 de outubro, o Cantareira passou a registrar 13,8% de capacidade, mas, desde então, já perdeu 5,8 pontos porcentuais.

Outros mananciais. O nível do Sistema Guarapiranga, que atende 4,9 milhões de habitantes, desceu 0,2 ponto porcentual, caindo de 32% para 31,8%. Já o Alto Tietê, responsável por abastecer 4,5 milhões de pessoas, caiu 0,1 ponto porcentual e está com 4,7% do volume total de água. Também não choveu sobre os dois mananciais.

Os Sistemas Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro perderam 0,2, 0,3 e 0,6 ponto porcentual e estão com 29,5%, 62,2% e 28,8%, respectivamente. Juntos, os três mananciais atendem 3,1 milhões de pessoas. Sobre as regiões dos Sistemas Alto Cotia e Rio Claro, choveu 0,2 milímetro nas últimas 24 horas.