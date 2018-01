Após 10 dias, buscas por menina desaparecida continuam em Tietê

SOROCABA - Dez dias após seu desaparecimento, no dia 28 de maio, as buscas pela menina Gabriela Aparecida Alves, de 9 anos, foram retomadas nesta segunda-feira, 8, em Tietê, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros estendeu a área de buscas às margens do Rio Tietê, que corta a cidade.

A garotinha saiu de casa para deixar dois irmãos menores em uma creche e não voltou mais. Testemunhas dizem ter visto a menina conversando com o condutor de um veículo vermelho. Convidada pelo estranho, ela teria subido no carro. A suspeita é de crime sexual.

Um suspeito, C.S., de 36 anos, está preso, após sua prisão temporária ter sido decretada pela Justiça. Ele foi reconhecido como o dono do carro que teria levado a menina. O delegado da Polícia Civil Fernando César Reis disse que o homem nega o crime, mas, ao ser ouvido informalmente, entrou em contradição.

De acordo com o delegado, outras duas jovens foram abordadas no mesmo dia pelo suspeito. Ele será interrogado esta semana no inquérito que apura o desaparecimento da criança. Seu carro foi apreendido e encaminhado para perícia, mas o resultado ainda não ficou pronto.

A Polícia Militar usou cães farejadores em buscas realizadas no sítio do suspeito, mas nada foi encontrado. A mãe da menina, Lucinéia Cristina da Silva, disse ter esperança de que a filha seja encontrada com vida. Durante o final de semana, familiares e amigos da família de Gabriela também realizaram buscas em canaviais e matas da região. Cartazes com foto da criança foram espalhados pelo bairro.