Após deslizamento de terra, bombeiros fazem resgate na Grande SP

Atualizada às 13h40

SÃO PAULO - Após deslizamento de terra em um canteiro de obras na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, bombeiros resgataram uma vítima no começo da tarde desta quarta-feira, 23. Segundo a corporação, a pessoa estava soterrada até a cintura, em local de díficil acesso. Depois, foi retirada e levada de helicóptero para atendimento médico.

O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia na Rua Maria Margareth da Cruz. Quatro viaturas do Corpo dos Bombeiros e um helicóptero foram enviados ao local. De acordo com os bombeiros, outra pessoa havia sido socorrida por populares antes da chegada do socorro, mas não se sabe o estado de saúde desta vítima.

Também não há informações sobre a causa do deslizamento.