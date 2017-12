Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cerca de 600 moradores do Jardim Iva, zona leste de São Paulo, realizam um protesto na tarde deste domingo, 4, em razão do desaparecimento de uma criança da região.

De acordo com a Polícia Militar, a manifestação começou por volta das 14 horas na Avenida Barreira Grande, altura do número 2.360. Os moradores reivindicam mais segurança no local.

Segundo a polícia, o protesto é pacífico