Após desabamento, 10 casas são interditadas em SP

SÃO PAULO - O temporal que atingiu a capital paulista na tarde des segunda-feira, 1, provocou o desabamento de pelo menos 15 imóveis nas regiões norte, sul e leste de São Paulo. Na Vila Guilherme, zona norte, a situação foi mais grave, com o desabamento de seis casas, segundo a Defesa Civil municipal. No fim da noite de ontem, uma casa desabou sobre outras entre as Ruas Belchior de Ordas e Ernani Pinto. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi atendida por agentes da Defesa Civil, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil, um dos moradores percebeu que o terreno estava cedendo e acionou a equipe, que esteve no local por volta das 18 horas de ontem e pediu a retirada dos moradores, avisando sobre o risco.

Nesta manhã, técnicos da Defesa Civil estiveram no local e interditaram dez casas, além das seis que desabaram, por medida de segurança, pois o terreno está instável e há risco de novos deslizamentos. A equipe vai continuar monitorando a área até que não haja mais nenhum risco.