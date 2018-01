Após denúncia, PM cerca residência de Hebe Camargo

Após uma ligação ao 190 no início da madrugada desta sexta-feira, a polícia cercou a residência da apresentadora Hebe Camargo, próximo à Praça José Guilherme de Araújo Jorge, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A informação, que partiu de um segurança da casa, dava conta de que um suspeito teria entrado no imóvel. Durante cerca de 30 minutos, os PMs realizaram uma varredura no local e no quarteirão, mas não encontraram nenhum suspeito. Segundo a PM, no momento em que as equipes procuravam pelo suspeito a apresentadora estava em casa.