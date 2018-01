Após denúncia, PM apreende 43 caça-níqueis no ABC paulista

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender 43 máquinas caça-níqueis em um prédio da Rua 27 de Abril, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na noite de quarta-feira, 3. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, após avistarem as máquinas, os policiais enfrentaram grande resistência dos ocupantes do local. A solução encontrada foi usar gás de pimenta. Cerca de 40 minutos depois, o gerente do local de 39 anos gritou que desceria e passou a chave debaixo da porta. Assim que entraram, os policiais subiram com o gerente e na sala encontraram 11 máquinas abertas de um total de 43, das quais foram retirados R$ 1.183 em notas e R$ 28,05 em moedas. O dinheiro já estava em uma sala reservada próxima ao banheiro. Com a chegada da perícia, mais R$ 570 foram retirados das máquinas. O dinheiro, as máquinas e a chave foram apreendidos.