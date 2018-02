Após denúncia contra traficantes, Bope invade Morro do Juramento e mata cinco Cinco suspeitos de tráfico foram mortos pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) em tiroteio no Morro do Juramento, no Rio, às 4h de ontem. A PM diz ter recebido denúncia de que traficantes do Complexo de Manguinhos, comunidade da mesma região cuja ocupação pelas forças de segurança para a instalação de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) estava prevista para hoje, haviam fugido para o Juramento.