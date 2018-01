Após deixar prisão, homem é feito refém e é 'julgado' pelos vizinhos

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Três pessoas foram presas em flagrante no fim da noite desta quarta-feira, 9, acusadas de manter um homem, de 54 anos, refém, durante um 'julgamento' em uma casa no Jardim Santo Afonso, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O refém tinha acabado de deixar a prisão, onde havia cumprido pena, entre outros crimes, por pedofilia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), moradores do bairro decidiram se reunir para estabelecer mais uma punição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No momento em que os policiais foram até o local, várias pessoas fugiram pelos fundos e, na fuga, dispararam contra eles. Dentro da casa, os homens do Garra encontraram o refém e familiares dele, que disseram que o homem foi retirado de sua casa por quatro pessoas desconhecidas e levado até aquele local, onde as pessoas que ali estavam pretendiam matá-lo.

Foram presos o estudante M.O.L., de 18 anos, a servente L.V.C., de 40 anos, e apreendido um estudante de 17 anos. No local foram encontradas uma corda e uma arma de brinquedo. A polícia investiga o caso, e realiza buscas pelos outros fugitivos.