Após conflito, camelôs fazem protesto pacífico na 25 de Março

SÃO PAULO - Camelôs realizaram outra manifestação na manhã desta sexta-feira, 13, na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, no segundo dia de fiscalização feita pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Diferentemente de ontem, o protesto foi pacífico. Os vendedores ambulantes fizeram um "apitaço" por volta das 9 horas e, para controlar a situação, policiais militares se reuniram com os manifestantes. Na quinta-feira, oito pessoas foram presas, um guarda ficou ferido e um carro foi apedrejado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A quantidade de produtos falsificados apreendidos até às 15 horas de hoje superava o total apreendido na fiscalização anterior, elevando de 320 para 400 sacolas de mercadorias -- em sacos de 100 litros cada. Entre as apreensões estão brinquedos, roupas, caixas de som, chapéus e produtos perecíveis, segundo informou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.