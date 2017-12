Carro capota e cai no Minhocão após colidir na Rua da Consolação

Atualizada às 21h17

SÃO PAULO - Um carro despencou no Elevado Costa e Silva, o Minhocão, na região central de São Paulo, por volta das 10 horas desta terça-feira, 21, após um capotamento causado por colisão entre dois veículos na Rua da Consolação. O motorista de um dos automóveis perdeu o controle da direção, capotou e caiu no Elevado, sob a passagem da Praça Roosevelt. O trânsito ficou congestionado na região até o meio da tarde.

Duas pessoas ficaram feridas no acidente, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia, no centro, e a outra seguiu para o Hospital e Maternidade São Cristóvão, na zona leste.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A batida aconteceu no sentido bairro da Rua da Consolação, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Com o impacto, o motorista caiu no acesso ao Elevado, próximo do cruzamento das Ruas Amaral Gurgel e Major Sertorio. Cinco viaturas dos bombeiros foram deslocadas.

O acidente bloqueou o acesso do Elevado pela Rua Augusta. A via ficou bloqueada por quase uma hora e foi liberada às 11h50, informou a CET. No local, agentes de trânsito orientaram desvios pelas Ruas Amaral Gurgel e da Consolação. O tráfego foi completamente normalizado por volta das 17 horas.

Em nota, o Hospital São Cristóvão confirmou a entrada da vítima na emergência e informou que “a família não autorizou a divulgação de informações pessoais e sobre o seu estado de saúde”.

A Santa Casa de Misericórdia também não deu detalhes sobre o estado da vítima.