Após cirurgia, menino com agulhas no corpo segue estável

Foi divulgado às 13 horas deste domingo o boletim médico sobre estado de saúde de M.A.S., de 2 anos e 7 meses, que teve dezenas de agulhas inseridas em seu corpo e segue internado no Hospital Ana Néri, em Salvador (BA).

Segundo o boletim, assinado pelos médicos Roque Aras e Isabel Guimarães, o quadro do menino "evoluiu favoravelmente no período sem intercorrências. Ele encontra-se no 2º dia de pós-operatório de cirurgia cardíaca e torácica.

Respirando em ar ambiente, sem necessidade de drogas para aumentar a pressão, dados vitais regulares e sem febre. Lúcido e alimentando-se normalmente. Em avaliação pelas equipes médicas para a decisão do momento adequado para abordagem cirúrgica do abdômen."

O auxiliar de serviços gerais Roberto Carlos Magalhães, padrasto do menino, confessou ser o responsável por inserir os objetos na criança durante supostos rituais de magia nega, segundo a polícia. Magalhães, de 30 anos, chegou a ficar desaparecido depois de prestar um primeiro depoimento à polícia. Apontado como principal suspeito, ele foi localizado em um hospital do município.