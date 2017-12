Após cinco dias estável, nível do Cantareira aumenta neste sábado

SÃO PAULO - Depois de ficar estável por cinco dias seguidos, o nível do sistema Cantareira subiu neste sábado, 7. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o volume armazenado da represa subiu de 11,7% para 11,9%.

O acúmulo de chuvas no manancial desde sexta-feira, 6, foi de 33,8 milímetros. Esse total corresponde a 91,6% da pluviometria desde o começo de março no Cantareira.

Os outros cinco sistemas hídricos que abastecem a Grande São Paulo também registraram aumento neste sábado. No sistema Alto Tietê, o volume armazenado subiu de 18,7% para 18,8%. No sistema Guarapiranga, o nível saltou de 62,9% para 64,2%.

Já no sistema Alto Cotia, o aumento foi de 40,9% para 41,9%. O sistema Rio Grande registrou alta, com volume armazenado de 86,6%, ante 85,2% na sexta-feira. O índice do sistema Rio Claro saiu de 38,6% para 38,8%.