Após chuvas, SP tem 48 semáforos quebrados e três ruas bloqueadas

SÃO PAULO - Com o forte temporal que atingiu São Paulo entre a tarde desta terça-feira, 25, e a madrugada desta quarta-feira, 26, pelo menos 48 semáforos ainda estão fora de operação na capital paulista por volta das 11h30 desta quarta-feira, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Destes, 35 estão em manutenção e 13 estão fora de operação por falta de energia elétrica.

Além disso, três ruas da cidade estão interditadas por causa da queda de árvores. No Alto da Lapa, na zona oeste, uma árvore de grande porte caiu na Rua Bagiru, no cruzamento com a Rua Bandim. A via está bloqueada no sentido centro.

No Jardim Paulista, também na zona oeste, o bloqueio acontece na Rua Canadá, próximo à Praça das Guianas. A CET está desviando o fluxo para a Avenida 9 de Julho. Já na zona sul, a Rua Francisco de Alvarenga está interditada na faixa da esquerda e na calçada.

Acidente. Na madrugada desta quarta-feira, um fio de alta tensão caiu sobre um carro em Perdizes, na zona oeste. Segundo a CET, o veículo pegou fogo, as chamas se espalharam e atingiram outros dois carros na Rua João Ramalho. Ninguém ficou ferido. A concessionária AES Eletropaulo ainda trabalhava para restabelecer a energia no final da manhã desta quarta-feira.