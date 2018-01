Com temperatura mais baixa, São Paulo pode ter temporais nesta terça

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo pode ter novos temporais nesta terça-feira, 30, um dia após as fortes chuvas que atingiram a cidade no fim da tarde e início da noite de segunda, segundo o Climatempo. Há previsão de chuvas fortes, volumosas e rajadas de vento, com possibilidade de alagamento em diversos pontos da cidade.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a terça terá forte nebulosidade e pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima na capital paulista é de 18ºC e a máxima, de 23ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que a formação de um centro de baixa pressão nas costas de São Paulo e Rio de Janeiro é o que explica a instabilidade climática na região.

Na segunda, o CGE declarou estado de atenção para alagamentos no fim da tarde e à noite em diversos pontos da capital, inicialmente às 18h05 para as Zonas Sul, Leste e Sudeste. Mais tarde, às 21h32, o estado de atenção foi declarado nas Zonas Norte, Oeste, Centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. O estado de atenção acabou às 23h08.

Incidentes. A cidade teve 19 pontos de alagamento, sendo um deles intransitável. Na Zona Sul, uma árvore caiu, atingiu um veículo e derrubou um poste na Rua Dr. Armando Franco Soares. Outros dois postes foram danificados. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Por volta das 00h30, um jovem de 22 anos colidiu com um poste na Av. Nossa Senhora de Sabará, na Zona Sul, após desviar dos galhos de uma árvore caída na via. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado em estado grave para um pronto socorro da região.

A previsão para quarta-feira, 31, é de tempo mais limpo e temperaturas um pouco mais elevadas em São Paulo. A mínima é de 19ºC e a máxima, de 28ºC. Não há previsão de chuvas significativas para a Grande São Paulo.